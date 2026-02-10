El 22 de marzo comienza la Copa Tres Arroyos de fútbol

10 febrero, 2026 0

Se realizó el lunes por la noche, una reunión en la Dirección de Deportes en la que participaron directivos de los clubes del Distrito de Tres Arroyos junto al Director del área, Facundo Liébana y el organizador, Matias Rossi, para comenzar a determinar la 3° edición de la Copa Tres Arroyos.

La forma de disputa se repetirá como las dos ediciones anteriores, iniciando con Octavos de Final, luego Cuartos de Final, Semi-Final y la Final.

El domingo 22 de marzo se jugarán en 4 canchas los Octavos de Final. Luego se utilizará el jueves 2 de abril para disputar los Cuartos de Final, un día de semana las Semi-Finales y el jueves 24 por la noche la Final.

En una próxima reunión, que será a finales de febrero, se realizará el sorteo de las llaves.

