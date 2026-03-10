El 24 de Abril destinó al Hospitalito en Claromecó lo recaudado en la Carrera Nocturna

10 marzo, 2026 5

El Club Tres Arroyos 24 de Abril informa que el total del beneficio de la Novena Edición de la Carrera y Caminata Solidaria Nocturna de Claromecó se ha destinado a parte de la compra de un equipo radiológico nuevo de rayos con su respectiva instalación y puesta en marcha, para el Centro de Salud Dr. Juan A. Abad.

Nuestro aporte que es de $ 10.000.000 representa algo más del 30% del valor total y ya sido entregado al proveedor del equipo. Otras instituciones completarán el monto necesario para poder concretar algo tan útil y necesario para la villa balnearia”, dicen en un comunicado enviado por la institución.

“Agradecemos a los corredores, auspiciantes, medios de difusión, a las distintas reparticiones municipales, policía, bomberos y a todos aquellos que permitieron el éxito de la Carrera.

