El 24 de Abril destinó al Hospitalito en Claromecó lo recaudado en la Carrera Nocturna
El Club Tres Arroyos 24 de Abril informa que el total del beneficio de la Novena Edición de la Carrera y Caminata Solidaria Nocturna de Claromecó se ha destinado a parte de la compra de un equipo radiológico nuevo de rayos con su respectiva instalación y puesta en marcha, para el Centro de Salud Dr. Juan A. Abad.
Nuestro aporte que es de $ 10.000.000 representa algo más del 30% del valor total y ya sido entregado al proveedor del equipo. Otras instituciones completarán el monto necesario para poder concretar algo tan útil y necesario para la villa balnearia”, dicen en un comunicado enviado por la institución.
“Agradecemos a los corredores, auspiciantes, medios de difusión, a las distintas reparticiones municipales, policía, bomberos y a todos aquellos que permitieron el éxito de la Carrera.