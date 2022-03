El 24 de abril podría quedar inaugurado el Crematorio de CELTA

Marisa Mendiberri, titular del Consejo de Administración de CELTA, anunció hoy que es inminente la inauguración del Crematorio Hugo Cereijo, que estaría en condiciones de ser puesto en marcha para el 24 de abril. “En su momento instalamos el horno, se realizaron cremaciones y el OPDS hizo los estudios de gases correspondientes, que salieron todos bien. En el medio este organismo cambió de una secretaría a otra y no había firma, así que resta ese trámite. El conjunto del Consejo de Administración decidió ponerle el nombre de Hugo Cereijo, que se preocupó y bregó porque el crematorio se hiciera realidad”, indicó.

“Alan Arias hizo una escultura para el cinerario, que es el espacio donde la gente que no quiere llevarse las cenizas de su allegado fallecido, puede depositarlas allí. Y también hemos pensado en la posibilidad de que la gente opte por plantar un árbol, a cuyo pie puede depositar las cenizas, y de esta manera sumamos un pulmón verde a la ciudad y cuidamos el medio ambiente”, completó Mendiberri.

Recupero de deudas

En torno a la situación financiera de la Cooperativa y el vínculo con sus asociados, la presidenta del Consejo de Administración aseguró que “todo el Consejo piensa igual, apostamos por los principios cooperativos y hablamos de solidaridad, de manera que buscamos negociar con la gente la forma de pago. Si bien no podíamos decirle a la gente que no pague, porque la Cooperativa es de todos los asociados, logramos llegar a acuerdos en ese sentido para no tener que dejar a vecinos, locales o empresas sin servicio”.

“Tampoco tenemos deudas con los empleados, aún cuando desde el año 2019 no tenemos tarifa, y todos los insumos de la Cooperativa, los más importantes, se compran a valor dólar”, advirtió.

