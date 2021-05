El 29 de junio es el 3° sorteo de la Campaña Socio Protector de la Sociedad Italiana

El martes 29 de junio la Sociedad Italiana realizará el tercer sorteo de la 18ª Campaña de Socio Protector. En este sentido el tesorero de la entidad, Nicolás Ciancaglini, dijo a LU24 que para participar hay que estar al día con la cuota 8.



También contó que la campaña “se viene desarrollando muy bien, con una muy buena gestión de cobranza, la gente está activa e interesada. La cuota pasó a quedar bastante accesible, entonces a la gente no tiene problema en cumplirla”.

Luego hizo referencia a la difícil situación que se vive por la pandemia y aseguró que “es muy difícil poder mantener a todos los empleados con una Sociedad inactiva, hoy seguimos vivienda gracias a la Campaña Socio Protector y el apoyo de toda la gente que tenemos a través de esa campaña”.

No obstante aclaró que ya están pensando en la próxima campaña: “Estamos pensando que si no vuelven las actividades de salón y demás, ni bien termine esta Campaña de Socio Protector ya estamos preparando dos departamentos, uno para esta campaña y ya pensando en la próxima campaña, porque el único ingreso de dinero es a través de esta campaña”.

“Si la comunidad nos vuelve a acompañar y llega a ser una campaña interesante, ahí nos aseguramos otro año y medio. La idea es que todo esto pase y volver a funcionar como éramos hasta ahora una entidad donde las actividades eran más sociales que económicas”, cerró.

