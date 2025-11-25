El 5 de diciembre jurarán los nuevos concejales
La renovación de los Concejos Deliberantes en los 135 distritos de la Provincia de Buenos Aires sería el viernes 5 de diciembre a las 10:00, de acuerdo a firmes trascendidos de las últimas horas. Se haría de forma simultánea a la asunción de los senadores y diputados.
En Tres Arroyos, la conformación de cada bloque quedará de la siguiente manera:
Unión por la Patria: se van Carla Moreno y Paola Acuña y asumirán Martín Rodríguez Blanco, Patricia Zurita, Facundo Elgart (renueva) y Noelia García.
Juntos por el Cambio: se van Marisa Marioli, Agustín Yaya Rossi, y Daiana De Grazia.
Movimiento Vecinal: se van Marcelo León y Claudia Diez. Asumen María Saavedra y Patricio Roché.
La Libertad Avanza: Asumen Ignacio Schena y Vanesa Piacquadío.
Nuevos Aires: Asume Carlos Ávila
El nuevo Concejo
Fuerza Patria: Mara Redivo, Alejandro Barragán, Adolfo Olivera, Martín Rodríguez Blanco, Patricia Zurita, Facundo Elgart y Noelia García.
La Libertad Avanza: Omar Bartneche, Eduardo Giordano, Ignacio Schena y Vanesa Piacquadio.
Movimiento Vecinal: Roxana Calvo, Mariano Hernández, María Saavedra y Patricio Roché.
Unión, Renovación y Fe: Gustavo Moller
Coalición Cívica: Cecilia Del Águila (continúa mandato)
Nuevos Aires: Carlos Ávila
Respecto a la elección de las autoridades del cuerpo, y respetando la tradición que el Presidente del Concejo pertenezca a la fuerza ganadora en la elección legislativa, sería un concejal de Fuerza Patria. También se debe designar el cargo de la Secretaría del cuerpo, y determinar las Vicepresidencias Primera y Segunda.