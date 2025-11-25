El 5 de diciembre jurarán los nuevos concejales

25 noviembre, 2025 96

La renovación de los Concejos Deliberantes en los 135 distritos de la Provincia de Buenos Aires sería el viernes 5 de diciembre a las 10:00, de acuerdo a firmes trascendidos de las últimas horas. Se haría de forma simultánea a la asunción de los senadores y diputados.

En Tres Arroyos, la conformación de cada bloque quedará de la siguiente manera:

Unión por la Patria: se van Carla Moreno y Paola Acuña y asumirán Martín Rodríguez Blanco, Patricia Zurita, Facundo Elgart (renueva) y Noelia García.

Juntos por el Cambio: se van Marisa Marioli, Agustín Yaya Rossi, y Daiana De Grazia.

Movimiento Vecinal: se van Marcelo León y Claudia Diez. Asumen María Saavedra y Patricio Roché.

La Libertad Avanza: Asumen Ignacio Schena y Vanesa Piacquadío.

Nuevos Aires: Asume Carlos Ávila

El nuevo Concejo

Fuerza Patria: Mara Redivo, Alejandro Barragán, Adolfo Olivera, Martín Rodríguez Blanco, Patricia Zurita, Facundo Elgart y Noelia García.

La Libertad Avanza: Omar Bartneche, Eduardo Giordano, Ignacio Schena y Vanesa Piacquadio.

Movimiento Vecinal: Roxana Calvo, Mariano Hernández, María Saavedra y Patricio Roché.

Unión, Renovación y Fe: Gustavo Moller

Coalición Cívica: Cecilia Del Águila (continúa mandato)

Nuevos Aires: Carlos Ávila

Respecto a la elección de las autoridades del cuerpo, y respetando la tradición que el Presidente del Concejo pertenezca a la fuerza ganadora en la elección legislativa, sería un concejal de Fuerza Patria. También se debe designar el cargo de la Secretaría del cuerpo, y determinar las Vicepresidencias Primera y Segunda.

