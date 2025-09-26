El 5 de octubre, almuerzo de la Iglesia Reformada

26 septiembre, 2025 0

Desde la Iglesia Reformada se invita a quienes deseen acompañarlos en su tradicional almuerzo que compartirán en el mes de octubre, por el día de la Familia.

Este año, se realizará el domingo 5 de octubre en el Fanal (Pellegrini 800), a las 13:00 horas.

El menú será: chorizo, pollo y manto con ensaladas; y mesa de postres. Tendrá un valor de $25.000 de entrada general, que incluye el menú y bebidas sin alcohol (agua y agua saborizada). Los niños de hasta 11 años podrán sumarse sin cargo. Deberán llevar plato, vaso y cubiertos.

Para reservar pueden comunicarse con Mariano (2983)-469482 o Cristina (2983)-504673.

Por otro lado, se estará realizando en el mismo almuerzo un sorteo de dos mesas servidas, que incluyen un lechón en el primer premio y un pollo con ensalada en el segundo, además de variada mercadería.

