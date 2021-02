El 7 marzo volvería a realizarse la Fiesta del Ovino en Coronel Pringles

7 febrero, 2021 Leido: 235

La Fiesta Patria del Ovino que se desarrolla en Coronel Pringles estaría prevista para el 7 de marzo, sólo se realizara venta de comidas (de cordero), con reserva previa. Cabe recordar que los festejos comenzaron en el año 2019 y fueron suspendidos en el 2020 por la pandemia.



A pesar de la situación sanitaria actual, se llevaría adelante con modificaciones: sólo se harían ventas de comidas preparadas con cordero. No habrá stands, tampoco espectáculos artísticos, y no se permitirá aglomeramiento de gente, solo aquellos que reserven comida se acercarán a retirarla a cada una de las instituciones participantes.

Las autoridades a cargo del festivo buscan diagramar de la mejor manera esta nueva jornada analizando las cuestiones sanitarias, se están llevan a cabo reuniones con la presencia de referentes de instituciones participantes, junto al secretario de Desarrollo, Oscar Rossi, y la coordinadora de Turismo, Marianela Strazzere.

En las reuniones que han llevado a cabo hasta el momento, definieron por parte de las instituciones las comidas a realizar (cordero al asador, hamburguesas de cordero, cordero al disco, por ejemplo).

En cambio, los precios se definirían más adelante, cerca de la fecha de realización, y preparando todo para que la gente pueda saberlos con anticipación y hacer las correspondientes reservas.

El presidente de Once Corazones de Indio Rico, Gustavo Fernández, dijo al Diario EL ORDEN de Pringles que si la situación sanitaria no presenta mayores inconvenientes, estarán en nuestra ciudad ofreciendo su clásico cordero al disco.

“En teoría vamos a ir. No nos gustaría llevar algún problema a Pringles o traerlo a Indio Rico, si las condiciones sanitarias están dadas vamos a estar presentes” aseguró.

“Si esta todo normal, la idea es ir a representar a Indio Rico con el cordero al disco. Cuando estuvimos la Fiesta nos gustó mucho, y nuestro criterio es participar” concluyó.

Volver