El 8 de junio se habilita la caza comercial de la liebre

14 mayo, 2026 198

El 1º de Mayo se abrió la caza de perdices, patos en tanto la de la liebre será hasta el 8 de agosto desde el 8 de junio.



“Antes se abría en mayo y duraba hasta julio, pero a causa del frío se extiende cada vez más, el año fue el 1º de junio y este año será el 8” dijo el titular de armería Desafío, Sergio Vitali a LU 24.

“Tres Arroyos es uno de los distritos autorizados en la provincia, ya que no todos lo están, según informa el Ministerio de Asuntos Agrarios en su página Web, donde se pueden registrar los permisos, y se pueden pagar los mismos o si prefiere el cazador acercarse a la armería, es totalmente gratuito”, afirmó.

El calibre para la caza de liebre recomendado es el 22 porque se exporta, es para consumo humano, llega muy procesada, no hay nada roto, llega en bandejas, por lo que no se aceptan mayores”.

Al igual que en otras oportunidades, Vitali dijo que “ya ha dejado de ser redituable la actividad, antes la temporada duraba tres o cuatro meses, por lo que creo que en poco tiempo seguramente desaparece”.

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