El Abierto de Otoño de ajedrez fue para Restuccia

Con el título obtenido por Francisco Restuccia, finalizó el miércoles 31 de mayo, con la disputa de la sexta y última ronda, el Torneo Abierto Otoño de Ajedrez.

Los resultados de la misma fueron: Restuccia 1 vs. Hansen 0, Tumini 1 vs. Abaurrea 0, Da San Martino 0 vs. Arévalo 1, Diez López 1 vs. Traversa 0, Natal 0 vs. Alegre 1 y Ochandio 1 vs. Funes 0.

El certamen reunió a 12 jugadores y se desarrolló a ritmo pensado de a dos rondas por semana, insumiendo en total de 22 días.

Francisco Restuccia hizo 5,5 puntos sobre 6 posibles en forma invicta, escoltado por Tumini con 5 (también invicto) y tercero Arévalo con 4,5 (posiciones completas más abajo).