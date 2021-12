El abogado tresarroyense Gonzalo Fuentes y su análisis sobre la reelección indefinida

13 diciembre, 2021

El abogado tresarroyense Gonzalo Fuentes, miembro del Observatorio de Asuntos Federales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, es autor junto a su colega Vicente Atela del artículo “El razonable límite a la elección indefinida de Intendentes y Concejales en la Provincia de Buenos Aires”, publicado en Palabras del Derecho, y a través del cual analiza diversos aspectos en discusión por estos días sobre la ley 14.836. Entrevistado por LU 24, Fuentes advirtió que “la ley es a nuestro modo de ver razonable en cuanto a que se adecúa al cotejo con las Constituciones Nacional y Provincial y los tratados internacionales, justamente por los propósitos que busca al limitar las reelecciones indefinidas, que apuntan a garantizar la alternancia en el ejercicio del poder. Y lo plasma muy bien la Corte Interamericana, al advertir que esta alternancia potencia el debate democrático, protege a las minorías que quedan relegadas cuando la reelección indefinida genera posiciones hegemónicas y de ventaja de los partidos locales gobernantes por sobre el resto, y de protagonismos políticos exorbitantes. Por eso en nuestro trabajo plasmamos que que si no limitamos esas reelecciones indefinidas estamos también poniendo un límite al pluralismo jurídico, consagrado como un goce efectivo de los derechos humanos”.

Y en este sentido, también abordó el argumento contrapuesto que utilizan dirigentes políticos que abogan por que no haya límites a la voluntad popular de elegir a sus dirigentes. “Este es un argumento interesante -consideró Fuentes- pero la Corte Interamericana también se expresa sobre eso: los ciudadanos no tienen que tener el derecho a elegir sobre una opción sino entre múltiples posibilidades, todas en igualdad de condiciones. Y observa que quien ha sido reelegido indefinidamente cuenta con una ventaja sobre los demás, por lo que en definitiva la reelección indefinida le quita competitividad al proceso electoral”.

Respecto de otro de los planteos que circula por estos días con respecto a la ley y su no aplicación retroactiva, Fuentes estimó que “la norma no debe ser retroactiva. A los mandatos 2015/2019 no se les puede aplicar porque se sancionó en 2016: primero porque se aplica sobre un proceso electoral ya consumado, que incluye en 2015 una elección de candidatos por cuatro años con posibilidad de reelección por otros cuatro. Y estamos hablando del ejercicio pleno de la soberanía popular: el pueblo se expresó sobre las reglas vigentes en ese 2015. Y la Corte Interamericana deja en claro que todo cambio de reglas electorales se debe hacer hacia adelante, para regir en el futuro, y gozando de un amplio consenso porque hablan de cambios de reglas en el proceso de construcción de la legitimidad democrática. Pero uno de los temas por los cuales se reabre la discusión en la Legislatura es este, por eso se debería establecer allí, ya que es el ámbito de discusión para estas cuestiones, cuál es la interpretación que le da a la norma, y en todo caso disponer una cláusula transitoria que indique que lo que dice el artículo 6 en relación al primer mandato no comprende a los elegidos en 2015”.

No obstante, Fuentes volvió a expresarse a favor de la alternancia como pilar del fortalecimiento democrático. El artículo completo puede leerse en este link

https://palabrasdelderecho.com.ar/articulo/3287/El-razonable-limite-a-la-eleccion-indefinida-de-Intendentes-y-Concejales-en-la-Provincia-de-Buenos-Aires

