El abuelo mendocino que hace y regala juguetes de madera

13 septiembre, 2023

Víctor Froilán Méndez, creció jugando con latitas de sardinas, jamás tuvo un juguete comprado porque eran 10 hermanos en un humilde hogar. Ya jubilado, decidió alegrar a niños y niñas con sus creaciones y dice que su mayor orgullo es que solo entregarlos como obsequio. Este miércoles por la mañana, conversó con LU 24 y contó toda su historia y de su actividad.

En diálogo con esta emisora, Víctor explicó: “nunca tuve un juguete comprado, en aquellos años el juguete no existía para nosotros. Pero con los vecinitos jugábamos a la mancha, a la escondida y buscábamos latitas de sardinas y también utilizábamos los palos de escoba como caballitos.”

Además, y sobre su reciente actividad, detalló: “no soy carpintero, pero con una tabla le saco provecho. Tengo un hermano carpintero nomás, pero no me puedo quedar quieto así que me empecé a dedicar a esto. He hecho lechuzas, barcos, trineos, sulkys, carros, camiones, autos, carrozas, aviones, tacitas y muchas cosas más. Y con toda emoción, concluyó: “siento una alegría muy grande cuando hago esos regalos, con eso a mí me basta”

