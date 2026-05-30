El Aero Club convoca a la comunidad y abre curso de piloto privado

30 mayo, 2026 108

En los estudios de LU 24, el presidente del Aero Club Tres Arroyos, Eduardo Pimentel presidente y Mauricio Pili, instructor, difundieron actividades de la entidad y también el inicio próximo de un nuevo curso de piloto privado.

“Es, la primer licencia para quien quiera entrar a la aviación”, explicaron y alentaron a quienes tengan las ganas de ser pilotos a que concurran, se asesoren, hagan un vuelo de bautismo y luego comiencen con el curso de 40 horas de vuelo.

“El curso lleva un total de 40 horas, y 30 de doble comando, 10 de vuelos solos y de las 30 horas se recorren en vuelo hacia aeródromos de la zona; los requisitos para comenzar son tener 16 años y 9 meses de edad o si son menores una autorización de los padres; hay gente que nunca voló, alguien a quien le gustan los aviones de chico o que tiene un simulador, pero no es complejo aprender, si uno puede andar en bicicleta, puede hacerlo: la realidad es que es una actividad muy segura, está todo reglamentado, se controlan los aviones todo el tiempo, se hacen los motores completos a nuevo luego de los vuelos”, explicó Pili.

Luego de 200 horas de vuelo como piloto privado se pasa a piloto comercial y después se va escalando”, dijo y agregó: “hace 35 años que estoy volando, arranqué con planeadores, creo que me picó el bichito cuando Volponi pasaba en vuelo en su Mirage y un día fui al club”, manifestó.

Pimentel alentó: “fui de curioso, es un lugar que al margen tiene una gran parte social, es un muy lindo lugar, yo no venía del palo aeronáutico y no sabia nada de nada, me termine metiendo y ahora soy piloto y piloto de planeador. Hay un tiempo de dos años para hacerlo y desde lo económico no hay que ir con la plata junta para hacer el curso; tratamos de revitalizar el curso porque es lo que en realidad sostiene al Club”

Ambos invitaron a conocer el predio: “Todos piensan que es una institución cerrada, pero es todo lo contrario, los invitamos a que nos conozcan, que entren, estamos en la Ruta 3 kilómetro 497, que visiten el lugar, tomen unos mates, miren los aviones y se puedan sacar una foto”.

Finalmente comentaron que están organizando un nuevo Show Aeronáutico, con la presencia de distintas máquinas y las proezas acrobáticas de Jorge Malatini y Roberto Bonocore, para el mes de Octubre.

Por mayor información, comunicarse a los teléfonos 011-1551229616 o 2983-465641.

Volver