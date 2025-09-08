El Aero Club y un nuevo encuentro aeronáutico en Octubre

8 septiembre, 2025 61

Para el fin de semana del 11 y 12 de octubre, el Aero Club Tres Arroyos será nuevamente de un encuentro aeronáutico, el sexto que organiza la entidad.

Los pilotos Eduardo Pimentel y Juan Manuel García, en los estudios de LU 24 invitaron a la comunidad.

“La idea es compartir lo que hacemos en el Aero Club, para que concurra la familia y la propuesta tendrá exhibición de máquinas de Tres Arroyos y de clubes de la zona, y de nuestros vecinos del Club de Planeadores”, anticiparon, y agregaron que “se sumarán espectáculos aéreos con Jorge Malatini y Roberto Buonocore, pilotos de destrezas, y estará Nacho Crowder, que vendrá con un avión que lo usaba la marina norteamericana, el T-6 Texan, que llama la atención por su potencia”.

“La gente podrá realizar vuelos de bautismo e incluso también vuelos de bautismo acrobáticos en el Texan pero solamente para pilotos”.

El ingreso valdrá 5000 pesos, y los menores no pagan entrada. Los fondos están destinados a solventar los gastos que genera el evento.

Volver