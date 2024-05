El Aeródromo Tres Arroyos no tiene jefe: ¿Le quita operatividad?

20 mayo, 2024

Una emergencia aérea en Tres Arroyos fuera del horario diurno, depende de la buena voluntad de algún integrante del Aeroclub, como el caso de su presidenta, la Sra. Marina Lara (que de hecho demostró idoneidad en la última visita del Gobernador) dado que el Jefe de Aeródromo, también piloto civil, Agustín Rubiños, desde Abril que trabaja como Operador de Radio en el Aeropuerto de La Plata, una carrera que siempre ansió y con ella ya ha dado los merecidos pasos iniciales.

Él ya se desvinculó del municipio, ayuda a distancia en todo lo que puede, no cobra sueldo, pero aún figura en el cargo dado que la ANAC, Administración Nacional de Aviación Civil, requiere que los aeródromos públicos no controlados, como el caso de Tres Arroyos, tengan un jefe a cargo, caso contrario correrían el riesgo de clausura, como ocurrió la última vez cuando se repararon segmentos de la pista de hormigón.

El Aeródromo “Teniente Volponi” de Tres Arroyos tiene escasa actividad como tal. El mismo es usado por máquinas que transportan a funcionarios de grandes empresas, productores agropecuarios con campos en la zona y viven en otros puntos del país y especialmente los vuelos sanitarios, que depende de la envergadura del avión y sus medios de impulsión, hasta pueden aterrizar sin problemas en la pista de pasto del Aereoclub.

Localmente solo hay en hangares un avión a turbinas que requiere indispensablemente de una pista de cemento para operar. Pertenece a una empresa con presencia en obras en los más distantes puntos del país.

Las características del Aeródromo local, es de los considerados no controlados. Solo tiene balizamiento nocturno (luces que delimitan la pista) comunicación radial en frecuencias aeronáuticas y una estación meteorológica que los pilotos que planean volar a nuestro medio pueden ver online, por lo que la presencia humana es importante pero no imprescindible y más aún cuando se cuenta con la voluntad puesta de manifiesto por la presidenta del Aeroclub Tres Arroyos, Marina Lara, piloto civil, la que habría sido tentada para que realice el curso de Jefe de Aeródromo para dejarla a cargo.

Volver