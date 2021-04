El agradecimiento del cordobés Salgado y su esposa por haber conocido el mar en Claromecó

Walter Salgado, el cordobés que pudo disfrutar de un baño en el mar de Claromecó gracias a la disponibilidad de la silla anfibia, y su esposa hicieron llegar a Julián Lamberti, delegado director del Ente Descentralizado Claromecó y a través suyo a Cecilia Ferranti y Néstor Zoquini. Al mismo tiempo, no descartaron que pronto la localidad balnearia los tenga como vecinos, encantados con la seguridad y la calidad de vida en el lugar.

“Le queremos agradecer a usted por haberme cumplido el sueño de poder entrar al mar, y gracias a la señora Cecilia y Néstor, unos profesionales de primera que estuvieron atentos en todo momento, y porque yo me sentí muy seguro con ellos. Les agradezco mucho por esta posibilidad que tienen estas playas para gente como yo que no tenemos la movilidad de poder llegar por nuestra cuenta hasta el mar, y usted y estas personas están capacitadas para trabajar con personas con poca movilidad como yo. Dsde ya muchísimas gracias ojalá hubiera más gente como usted y estos profesionales como la señora Cecilia y Néstor, le reitero las gracias. Dios los bendiga a todos ustedes”, dijo Walter a través de un mensaje enviado a Lamberti.

Su esposa, en tanto, reiteró el agradecimiento porque su esposo “se sintió seguro, pudo disfrutar y conocer el mar, que era el sueño que él tenía, de poder entrar también. Estamos muy contentos, este lugar es único. No pensamos que podíamos conocer un lugar así. El es de Córdoba, yo soy de Buenos Aires y hace mucho que no vemos un lugar donde las puertas puedan estar abiertas, allá por la inseguridad es imposible”, destacó.

“Estamos encantados por haber tenido la posibilidad de conocer este lugar, y si Dios nos ayuda vamos a estar volviendo y quién sabe si no nos tienen como vecinos, porque es ideal para venir con la familia. Este lugar es un paraíso”, sostuvo la turista.

