El agua de Tres Arroyos, es potable. Solo algunos parámetros preocupan

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, la pureza del agua en el planeta es un tema preocupante sin límites.

Recientemente la OMS dio algunos datos en cuanto a la presencia de arsénico que movilizan el pensamiento a ubicarnos en cuanto a qué mal nos puede provocar el agua con valores al límite de lo permitido.

En datos hechos públicos por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, hay distritos que están en riesgo.

No es el caso de Tres Arroyos, pero está en una franja de advertencia, no de peligro.

El instituto conjuga sus opiniones con la Organización Mundial de la Salud. El Municipio dice que “los valores de la OMS no son coincidentes con las normas vigentes”.

El tema no es alarmante ni nos traslada a la franja de riesgos para la salud, pero es interesante abrir el debate y empezar a busca caminos que conlleven a la protección de nuestros vecinos, buscar opiniones técnicas creíbles y por sobre todo evitar que la cuestión se politice.

Agua buena, salud buena, pueblo sano, responsabilidad y armonía entre los hacedores de medidas a tiempo, con tiempo y en el menor tiempo.

