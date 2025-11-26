El agua en Tres Arroyos: Gabriel Francia aclaró que es potable y negó zonas criticas

El Subsecretario de Gestión Ambiental de Tres Arroyos, Gabriel Francia, explicó esta mañana de miércoles en charla con LU24 la situación del agua en el distrito luego de que un informe difundido en medios nacionales —incluido Infobae— volviera a instalar el debate sobre la presencia de arsénico.

Francia aseguró que, según los últimos análisis oficiales realizados hace pocos meses, el agua del distrito es apta para consumo humano y se encuentra dentro de la llamada zona de precaución o amarilla, con valores de arsénico comprendidos entre 10 y 50 partes por billón, límite permitido por la normativa provincial y el Código Alimentario Argentino.

Los estudios —más de 30 muestras tomadas en pozos y domicilios al azar en distintos barrios— fueron realizados por un laboratorio homologado, con presencia de un escribano público para garantizar transparencia, y están publicados en la web municipal. Actualmente se están procesando nuevas muestras correspondientes al control semestral obligatorio.

Sobre las publicaciones nacionales

Consultado por la nota de Infobae que muestra a Tres Arroyos en “franja roja”, Francia dijo desconocer quién tomó esas muestras, cómo se tomaron o bajo qué protocolo, y remarcó que los valores publicados “apenas superan el límite” y no corresponden a mediciones oficiales. Aclaró además que en zonas rurales o perforaciones particulares pueden registrarse diferencias por la variabilidad geológica del acuífero pampeano.

Causas naturales y manejo de los pozos

Francia detalló que el arsénico en la región es de origen natural, producto de sedimentos volcánicos de la formación andina. Indicó que pozos muy exigidos pueden comenzar a captar agua de mayor profundidad —con más arsénico—, por lo que la actual gestión prioriza la calidad sobre la presión, dejando algunos pozos profundos en descanso.

Obras en marcha

Respecto a la llamada “mega obra del agua”, confirmó que avanza el anillado provincial y que se sumarán 3 pozos nuevos municipales, 5 de provincia y una cisterna, lo que permitirá mejorar la presión sin comprometer la calidad.

Situación por localidades

El funcionario explicó que el distrito presenta realidades distintas:

San Francisco de Bellocq: doble red (sanitaria y consumo) proveída por provincia.

Cascallares: sistema de ósmosis inversa, con agua retirada por bidones.

Claromecó: acuífero con buena presencia de agua de lluvia filtrada en arena (“agua de lenteja”), de mejor calidad.

Mensaje final

Francia pidió llevar tranquilidad a la población: “No nos estamos envenenando. Estamos dentro de los valores permitidos, aunque siempre en zona amarilla implica estar atentos y seguir monitoreando”. También recordó que el arsénico presente es arsénico V, la forma menos tóxica, muy lejos de los niveles críticos registrados en otras provincias.

