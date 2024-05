El ámbito de la construcción pasa por altibajos ante la situación económica

18 mayo, 2024

Daniel Codagnone, propietario de El Corralón, informó a LU 24 sobre el desarrollo de su actividad, y dijo que “la cuestión se encuentra dentro de las generales de la ley, con altibajos tanto por el clima como por la situación económica”.

“Hace 32 años que tengo el corralón y se vivió una situación muy parecida en la época de Menem, algunos productos están bajando y los otros se mantienen más o menos estables sin tantos aumentos como había antes”, graficó.

“Las fábricas están pasadas de stock por lo que se producen despidos como lo ocurrido en la grifería FV. Creo que está el dólar muy alto y ese es el problema; Loma Negra dice que va a parar por un mes la producción porque el cemento dura 30 días; los precios aumentan en muy poco porcentaje pero siguen aumentando, algo que no se entiende mucho porque está muy caída la venta en bolsas y se vende mucho el cemento a granel; no se entiende por qué una aumenta y la otra no, Avellaneda no aumenta y Loma Negra sí, yo tengo las dos y le doy al cliente la opción”, relató.

“El problema que surge con la arena es el cierre de la cantera en Claromecó que según dicen regularizarían a partir de la semana que viene, y ahora hay que ir a buscarla a Orense por lo que el precio varía”, aseguró finalmente.

