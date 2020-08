El amor de un papá necochense para visibilizar el TDAH y se sancione una ley

El necochense Luciano Badie es padre de Benja, un niño diagnosticado con TDAH – Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad- y a través de una publicación en las redes sociales compartiendo su experiencia, busca visibilizar el tema y llegar a las autoridades políticas, proyectando una futura ley que iguale a todos los chicos que atraviesan la problemática y les garantice el adecuado tratamiento.



“Benja fue diagnosticado con TDAH. Es justamente un trastorno, algo que afecta a la familia claramente y al chico en el colegio con las autoridades, con sus pares en la escuela, en el club. Genera un mal momento para todos y acá lo que uno espera es visibilizar la problemática”, dijo en diálogo con LU 24.

“Hay una ONG a nivel nacional que se llama ´Familias Leonas´ que se mueve mucho y participamos. Es un chico que tiene una problemática que no puede regularse. Benja no terminó de madurar su lóbulo frontal y por eso sucede esto y hay que acompañarlo, darle un tratamiento y ayudarlo”, mencionó.

Explicó que el posteo que hizo público tenía como objetivo visibilizar la cuestión, “tuvo mucha repercusión, me sorprendió”, admitió Luciano.

Aseguró que el niño fue diagnosticado hace dos años, “en esta ciudad no hay profesionales sobre esto y nos dieron el diagnóstico en Mar del Plata”.

“La idea es poder traer charlas de profesionales que puedan disertar y que tenga algún interés de las autoridades políticas, porque deberá ser ley en algún momento, ya que el tratamiento es muy costoso. Ellos deben tener acompañamiento de profesionales médicos, lo mismo en el colegio. Hay gente que no tiene, que no puede, y otra que no quiere verlo. Queremos que todos los chicos con TDAH puedan ser incluidos. Esto tiene que ser un derecho para todos. Ellos sufren mucho, la pasan muy mal porque se quieren portar bien y no pueden. No lo hacen con maldad, es una problemática”, aclaró.

