El análisis de Marini en Juárez: “154 votos menos son fáciles de revertir”

A poco de encabezar una reunión de gabinete y tras descartar que vaya a movilizar cambios en este sentido, el intendente de Benito Juárez, Julio Marini, aseguró que el resultado desfavorable al Frente de Todos en ese distrito, con una diferencia de 154 votos, “es fácil de revertir para el 2023 y no es algo que no haya pasado ya. En realidad vamos a trabajar como siempre lo hicimos, sin bajar los brazos y con la idea de seguir dándoles todos los servicios y mejorando la calidad de vida a los vecinos”.

“Seguimos manteniendo la mayoría en el Concejo, lo que sin duda es importante para poder seguir trabajando y gobernando, porque de lo contrario se hace complicado. Lo he vivido también, y he sufrido palos en la rueda, por eso tener la mayoría es otra historia”, sostuvo Marini. Y en su análisis, advirtió que “quizá quitarles la libertad a los vecinos de seguir viviendo una vida normal como muchos pretendían, por cuidar la salud de la población haciendo cumplir los protocolos a rajatabla, es un costo que tuvimos que pagar. Y además hay gente que quedó desocupada en Juárez con el gobierno de Macri, con el cierre de dos empresas, y quizá muchos esperaban que todo eso se solucionara en 2 años. Pero la pandemia nos lo impidió”.

También destacó que a nivel Provincial, “si bien no estamos contentos y festejando, recuperar la Cámara de Senadores no es algo menor para el gobernador”.

