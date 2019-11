El año para el hockey sobre patines de Huracán se cierra afuera

28 noviembre, 2019

La intensa actividad que tuvo el hockey sobre patines este año en Huracán comienza a cerrarse este fin de semana en San Clemente y San Juan.

El sábado, cerca de 20 chicos que forman parte de la Escuelita e Inferiores del Globo participarán en el último Encuentro de Hockey sobre Patines en San Clemente del Tuyú, acompañados del profesor Guillermo Ajargo y padres. Además del anfitrión, estará presente la Escuelita de General Lavalle.

La jornada se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal San Clemente, desde las 13 horas y el domingo a partir de las 10.

Para la mayoría de los chicos será su primera experiencia personal y deportiva fuera de la ciudad, lo que seguramente hará que sea un viaje inolvidable.

Liga Nacional Master

También este fin de semana San Juan será sede de las definiciones de la Liga Nacional Master Argentina, con la disputa de las copas de Oro y de Plata.

Huracán disputara los cuartos de Final por la Copa de Oro. Estos son todos los cruces: Granate Hispano vs. Copello B, Sindicato Municipal vs. Halcones Galácticos, Concepción Syrah vs. Huracán de Tres Arroyos y Casariego de Malbec vs. Estudiantil Porteño.

Mamis

Paralelamente a las instancias definitorias de la Liga Nacional Master Argentina, se jugarán, también en San Juan, las finales de la primera edición de la Liga Nacional Mamis Hockey. En este certamen Huracán disputará el cuadrangular por la Copa Revolución, con Argentinos Juniors, Gaviotas Valenciano y Lomas de Rivadavia.

