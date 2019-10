El apoyo de la Sexta a Mercedes Moreno: “Queremos pedirles a los votantes que acompañen la lista en los tres niveles”

La candidata a intendenta del Frente de Todos, Mercedes Moreno, y el diputado Pablo Garate, recibieron este viernes un fuerte apoyo y acompañamiento de dirigentes peronistas de la Sexta Sección Electoral.

Estuvieron presentes en Tres Arroyos el intendente de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, el diputado provincial Gabriel Godoy, el intendente de Lapida Alfredo “Pichi” Fisher y Ayelén Duran, ambos candidatos a senadores bonaerenses.



Moreno expresó su agradecimiento y dijo que “es importante contar con la presencia de ellos, han venido a expresarnos su apoyo, a poder pensar cosas juntas para pensar en una sección electoral integrada a partir del 10 de diciembre con propuestas de gobiernos regionales, con propuestas de gobierno que consideren a los municipios, pero también propuestas de comunicación y de intercambio entre los municipios que vamos a estar trabajando juntos a partir del 10 de diciembre con una misma línea política que nos marca Alberto Fernández y Axel Kicillof”.

Por su parte la dirigente camporista Ayelén Duran declaró que “lo que hoy nos une en este modelo de unidad es que queremos la vuelta de un estado presente y que la gente vuelva a tener calidad de vida y dignidad que perdió en estos 4 años”.

Fisher: “La deuda de la provincia es una cosa muy pesada y va a ver que enfrentarla”

A su turno “Pichi” Fisher dijo que “el peronismo siempre ha sido llamado en los momentos de dificultad a ser protagonistas para recuperaciones del país y de la provincia de Buenos Aires”.

También manifestó que “la provincia ha tenido un gestión desastrosa, creo que la cobertura mediática que ha disfrutado la gobernadora Vidal a expensas de muchos recursos de nosotros, los bonaerenses, ha impedido que muchos de nosotros profundizáramos en el grado de dificultad con lo que va a recibir Axel Kicillof en la provincia, mucho peor de la que recibió Vidal. La deuda de la provincia de Buenos Aires es una cosa muy pesada y va a ver que enfrentarla”.

Luego el diputado Godoy coincidió en el grado de dificultad que Kicillof va a recibir la provincia: “Hay que cambiar toda la matriz productiva y la matriz económica que puso este gobierno. Vamos a trabajar con todos los sectores, nosotros creemos en la distribución del ingreso y tenemos que generar un nuevo sistema económico que incluya a todos”, aseguró.

Santillán: “Al país hay que sacarlo entre todos”

Santillán habló de la realidad de Gonzales Chaves e hizo hincapié en el mensaje de Alberto Fernández: “Al país hay que sacarlo entre todos pensando los 365 días del año, porque que Macri haya hecho esta destrucción total tiene que ver con la población de nuestro país que se creyó la mentira de los medios de comunicación y tiene que ver la dirigencia política, creo que nos tenemos que hacer cargo de esta situación en la cual llegamos”.

“Queremos pedirles a los votantes que acompañe la lista en los tres niveles porque para salir de esta situación del país lo que se va necesitar es legitimidad, y la legitimidad es la del voto por lo cual no es lo mismo ganar con el 50% o ganar con el 60%. Nosotros necesitamos legitimidad para tomar medidas que se tienen que tomar”, agregó.

Finalmente tomó la palabra Garate y mencionó que “este Estado nacional no solo le sacó la plata a los bonaerenses, sino que la uso para otra cosa que no fueron la producción, con lo cual la etapa que viene es para nosotros muy auspiciosa y con mucha expectativa con poner de nuevo la provincia de pie, con poner de nuevo a la Argentina de pie y creemos que la provincia va a recuperar ese rol protagónico”.