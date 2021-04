El área de Paseos Públicos comenzó a realizar podas de árboles en las instituciones educativas de la ciudad

El personal de Paseos Públicos se encuentra desde comienzos del 2021 realizando trabajo de mantenimientos en las escuelas del distrito, en conjunto con el Consejo Escolar. En los últimos días, las cuadrillas a cargo de Roberto Pissani, se abocaron principalmente a la poda de árboles en las instituciones educativas y mantenimiento de espacios verdes.

“Es una tarea que desde que se instauro el plan de fortalecimiento educativo que administra la municipalidad, trabajamos en todos los espacios y todos establecimientos educativos de la ciudad, acorde a la época” indicó Pissani en comunicación con LU24. Asimismo, explicó que “si bien lo que es el espacio verde, ya superamos la temporada alta, estamos trabajando sobre los árboles, que también al cabo de estos años hemos hecho mucha conciencia del trabajo con los alumnos para preservarlos” y resaltó que los trabajos que efectúan son sobretodo podas correctivas.

En ese sentido, Pissani explicó que “venimos trabajando desde hace unos cuantos días, normalmente la poda se empieza cuando comienza la caída de hojas, aunque deberíamos esperar la caída total, pero debido a la cantidad de tiempos que insume por la cantidad de árboles, adelantamos los trabajos, porque también estamos supeditados a las condiciones climáticas”.

Con respecto a la falta de presencialidad durante el año pasado en las escuelas y cómo esto afectó a las instalaciones de las instituciones, sostuvo que “se nota el no haber tenido actividades y no haber presencia durante el 2020, notamos alguna disminución en el mantenimiento, pero se trabajó codo a codo con el Consejo Escolar, y con el gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

Para finalizar, el responsable de Paseos Públicos resaltó que “vamos viendo las necesidades en las escuelas, y vamos dando respuesta, no solo económica sino también política” y también se refirió al mantenimiento en las escuelas de las localidades, explicando que allí “se trabaja con subsidios o se genera mano de obra en las mismas localidades, o se hace el trabajo a través de las delegaciones”.

