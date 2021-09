El artista Alan Arias abre su taller para niños y adultos

2 septiembre, 2021

El reconocido docente y artista local, Alan Arias, abre las puertas de su casa con una propuesta interesante donde niños y adultos pueden participar de sus talleres.

En tal sentido, y planteando la situación desde la pandemia, Alan Arias dijo: “nos ha tratado como a todo el mundo, este virus nos ha hecho pasar por tiempos complejos, pero personalmente estoy viviendo pleno de felicidad con mi paternidad desde hace unos años que me tiene muy sensible y es parte de mi ser.

Ahora, ya intentando retomar la actividad, estoy creando y ofreciendo una nueva propuesta de talleres para niños y adultos. Me acompaña mi esposa que es Licenciada en Psicología, y abrimos el taller desde el corazón, en nuestra casa. Además estoy realizando esculturas, pintando y desde lo virtual pude adaptarme a la realidad, dado que al ser docente, fue el nexo para poder dar clases. Todo es un aprendizaje diario, a veces pienso en la gente grande que ha padecido la situación, y eso me emociona, me ha tocado muy de cerca todo, por eso estoy proponiendo desde mi lugar de artista el poder ayudar a la gente.

En cuanto al proyecto homenaje a Istilart, Arias dijo que se inspiró para este trabajo teniendo en cuenta que “ Istilart fue un visionario, me inspiré y estudié sobre su vida y quise llevar a cabo una obra que lo recuerde, soy escultor y quiero hacer realidad ese trabajo”.

