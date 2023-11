El aumento de los precios en los insumos de computación

1 noviembre, 2023

Pablo Milanesi, propietario de la firma Zoom, habló este miércoles por la mañana con LU 24 y se refirió la falta de algunos insumos para la computación que se ha visto en este último tiempo en ese rubro particular.

En este sentido, Milanesi comentó: “se va consiguiendo todo a cuenta gotas, desde ya que el centro está muy tranquilo. Creo que todos los comercios vienen en baja y lo que no se consigue, sube un poco de precio”.

Y agregó: “viene todo de la mano del dólar y la suba de la inflación. Que haya bajado 50 pesos el dólar no se nota porque todos los vendedores o importadores tomamos un valor que no es el oficial, sino que a uno de $500 o $490, que supuestamente es lo que iba a valer después de las elecciones”.

Además, y según explicó Milanesi, “lo más difícil de conseguir es lo que es impresoras y los insumos originales, tenemos los alternativos. Las cosas más grandes como Notebooks o productos muy caros, se está vendiendo como preventa y la verdad que nosotros no podemos financiarlo mucho”.

Y concluyó: “lo que más se vende es accesorios y cosas más chiquitas, por el resto preguntan. Los pendrives han subido mucho en el último tiempo, al igual que los dispositivos para las plataformas de internet, que están arriba de 50.000 pesos. Ambos tenían un valor mucho menor el año pasado”.

