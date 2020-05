El automatizador para Ambú que elaboró la Escuela Técnica y presentó al Dr. Guerra

El vicedirector de la Escuela Técnica de Tres Arroyos, Hugo Muda, brindó detalles a LU 24 acerca del proyecto a través del cual elaboraron un automatizador para Ambú, siendo este un dispositivo utilizado para suministrar ventilación a aquellos pacientes que no respiran adecuadamente. “Estuvimos mirando por internet varios dispositivos que se estaban usando en España e Italia. Si bien no es un respirador, se trata de una ayuda a personas que tienen dificultades. En caso de que no sea una afección muy grande puede ser útil y se lo planteamos al Dr. Guerra (secretario de Salud) que lo va a observar”, contó el docente.

Asimismo, explicó que “reemplaza el movimiento de la persona que lo activa por un dispositivo que se acciona permanentemente” al tiempo que indicó que “tiene el motor de un limpiaparabrisas de un auto”. También confirmó que es algo que “se puede replicar en poco tiempo”.

Máscaras

Además, entregaron 64 máscaras de protección facial a la Municipalidad de Tres Arroyos, que aportó los materiales. “Trabajamos en nuestras casas con las impresoras de la escuela y las cedidas gentilmente por las escuelas agrarias de Cascallares”, dijo Muda. En este sentido, señaló que “el profesor Oscar Muda hizo la adecuación del programa para poder imprimir y también participaron diferentes docentes para poder ir haciéndolas”.

