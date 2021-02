El automovilismo está de luto: Murió José Alberto Nazha

Este miércoles se produjo el fallecimiento de José Alberto Nazha, tornero de profesión, muy ligado al ambiente automovilístico, ya que contribuyó en la construcción del Mar y Sierras y luego del Turismo Carretera que corriera Diego Ricardo Vassolo.



Poseedor de una gran voluntad de trabajo, era permanente consultado por pilotos y preparadores, ya que, a decir del dirigente Carlos Castelli, “para él todo tenía solución”.

Entrevistado por LU 24, Castelli dijo que a Nazha “lo conocí por la preparación y mantenimiento del coche de Mar y Sierras de Diego Vassolo ya que él junto a Nelson Difonzo hicieron todo lo necesario para que fuera campeón dos temporadas seguidas”.

“Posteriormente se hizo el Dodge que Vassolo corrió 35 carreras, y él era el que revisaba todo lo que se hacía en el auto, trabajaba en todo, menos en el motor. El auto estaba en calle Vélez Sarsfield 212, un taller que teníamos alquilado y el TC se hizo prácticamente ahí.”, manifestó.

“A partir de eso se hizo muy conocido por todo su trabajo, en coches de todas las categorías menores y fue hombre de consulta para todo el ambiente automovilístico”. Sostuvo Castelli.

“Para el auto de Di Nezio que hizo Granero era también motivo de consultas, la gente que era del automovilismo o no, también productores agropecuarios, ya que, para él, todo tenia solución. Hace unos tres años que no quería trabajar más, porque el trabajo era un trabajo de fuerza, y eso seguramente le afecto la salud porque no se cuidaba nunca”, dijo.

“Hablé hace unos 20 días con él, y tenía mucha fe en que se iba a recuperar, estaba muy preocupado pero tenía esperanzas que todo iba a pasar, cosa que lamentablemente no logró; aprovecho para saludar a toda la familia”, concluyó.

El sepelio de José Alberto Nazha se efectuó este miércoles, en el Cementerio Municipal de Tres Arroyos.

LU 24 envía sus condolencias a la familia.

