El bahiense Daniel Vitozzi ganó el Torneo Especial de Bochas

26 abril, 2026

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El bahiense Daniel Vitozzi ganó el Torneo Especial de Bochas

Daniel Vitozzi se adjudicó el Torneo Especial de Bochas de primera categoría al ganarle en la final a Sergio Álvarez de Bolivar por 12 a 7.

El bahiense, que tenía como sponsor a la firma Cumeche SL, ganó su zona y en cuartos de final venció a Carlos Maldonado, pasando a la semifinal donde derrotó a Raúl Basualdo.

En la final, en un partido muy duro jugándose más de dos horas, logró la victoria ante Sergio Álvarez.

Recordamos que fueron 16 los jugadores y que se dividieron en 4 zonas: la A, fue ganada por Martin Aristain, segundo Raúl Basualdo; la B, la ganó Daniel Vitozzi y segundo Carlos Maldonado; la C, la obtuvo Danilo Escobar seguido de Sergio Álvarez; la D, fue para Miguel Belmar escoltado por Juan P. Notararigo.

Los cuartos de final se definieron con el triunfo de Vitozzi sobre Maldonado, Belmar sobre Basualdo, Escobar le ganó a Notararigo y Álvarez a Aristain. Las semifinales con el triunfo de Vitozzi ante Basualdo y de Álvarez sobre Escobar.

Excelente organización por parte de la subcomisión de bochas de Huracán y en exultante nivel de juego que dejó un saldo positivo, destacándose el apoyo de la gente que colmó en los dos días las canchas de juego.

El bahiense Daniel Vitozzi ganó el Torneo Especial de Bochas
El bahiense Daniel Vitozzi ganó el Torneo Especial de Bochas
El bahiense Daniel Vitozzi ganó el Torneo Especial de Bochas
El bahiense Daniel Vitozzi ganó el Torneo Especial de Bochas
El bahiense Daniel Vitozzi ganó el Torneo Especial de Bochas