El bahiense Daniel Vitozzi ganó el Torneo Especial de Bochas

26 abril, 2026 0

Daniel Vitozzi se adjudicó el Torneo Especial de Bochas de primera categoría al ganarle en la final a Sergio Álvarez de Bolivar por 12 a 7.

El bahiense, que tenía como sponsor a la firma Cumeche SL, ganó su zona y en cuartos de final venció a Carlos Maldonado, pasando a la semifinal donde derrotó a Raúl Basualdo.

En la final, en un partido muy duro jugándose más de dos horas, logró la victoria ante Sergio Álvarez.

Recordamos que fueron 16 los jugadores y que se dividieron en 4 zonas: la A, fue ganada por Martin Aristain, segundo Raúl Basualdo; la B, la ganó Daniel Vitozzi y segundo Carlos Maldonado; la C, la obtuvo Danilo Escobar seguido de Sergio Álvarez; la D, fue para Miguel Belmar escoltado por Juan P. Notararigo.

Los cuartos de final se definieron con el triunfo de Vitozzi sobre Maldonado, Belmar sobre Basualdo, Escobar le ganó a Notararigo y Álvarez a Aristain. Las semifinales con el triunfo de Vitozzi ante Basualdo y de Álvarez sobre Escobar.

Excelente organización por parte de la subcomisión de bochas de Huracán y en exultante nivel de juego que dejó un saldo positivo, destacándose el apoyo de la gente que colmó en los dos días las canchas de juego.

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