El balance de Transportes Malvinas luego de un año sin pausas en el servicio

Marcos Panaggio, Gerente de operaciones de Transportes Malvinas, en comunicación con LU24, comentó como ha sido el trabajo durante el año, ya que la recolección de residuos ha sido y es una actividad esencial, por lo cual no se detuvo la actividad en todo el año a pesar de la pandemia.

“Ha sido un año con muchos desafíos, por supuesto no se escapa al resto del mundo que el coronavirus no ha tomado por sorpresa a todos” mencionó Panaggio, y agregó que “particularmente nosotros al ser una actividad esencial, no nos detuvimos nunca, el servicio se realizó todos los días independientemente de la criticidad de la pandemia”.

El representante de Transporte Malvinas, expresó que “hubo que planificar mucho más rápido de lo que habitualmente se planifica, definir estrategias, conseguir recursos” y por otra parte también comentó que “en algunas sucursales, nos encontramos de un momento a otro que teníamos que dotar a todo nuestro personal de barbijos o tapabocas y guantes descartables” y el tema principal era el abastecimiento de barbijos, por lo que desde Malvinas se decidió llevar a cabo una ingeniosa estrategia “fue encontrar entre nuestro personal, quien conocía a alguien que tenga una máquina de coser y terminamos comprando tela hilo y elástico y terminamos fabricando nuestros propios barbijos para abastecernos”

Por otra parte, ante la inminente llegada de la pandemia, la empresa debió realizar múltiples actividades para mantener el servicio y a la vez adaptarse a la circunstancias que proponía el coronavirus, “salimos a hacer campañas de recomendación con la información que teníamos a través de Nación y de la Cámara de recolección, teníamos que revisar el protocolo, rearmarlo” y por otra parte también “tomábamos la temperatura, dotamos a nuestras unidades con agua clorada”, para que los empleados se puedan higienizar, “capacitaciones, campañas en los medios, solicitud a la población de cuidados, como rociar las bolsas con agua clorada antes de sacarla” entre otras maniobras de cuidados ante la pandemia.

A pesar de toda la vorágine que generó esta situación excepcional, pero también ya habitual, “hubo muy buena respuesta de la gente” indicó Panaggio, y resaltó “ese pequeño gesto de salir y aplaudir al equipo de recolección, eso para cualquiera de nosotros que estamos trabajando es un reconocimiento infinito y realmente te motiva a seguir adelante”, y agregó para finalizar “los niños hacían dibujitos y ponían ‘gracias’ en las bolsas” lo que fue una “caricia al corazón” para todos los trabajadores de Transportes Malvinas.

