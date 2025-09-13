El Ballet folklórico de la secundaria de Bellocq necesita alpargatas blancas

Con mucha pasión y esfuerzo se conformó en San Francisco de Bellocq el Ballet Folklórico con alumnos del secundario de la localidad. Una de las preceptoras de la institución, Florencia Galiano, está a cargo del grupo y contó sobre la alegría que les genera participar en la fiesta del pueblo, aunque hizo un pedido solidario, “necesitamos de la colaboración de la comunidad ya que estaríamos precisando alpargatas bancas de distintos números para que los chicos puedan bailar mañana”.

Quienes deseen colaborar se pueden comunicar al celular 2983-568755

