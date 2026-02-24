El Banco Credicoop entregó premios institucionales a entidades de bien público

En un acto encabezado por sus principales referentes locales, la Comisión de Asociados del Banco Credicoop realizó la entrega formal de sus premios institucionales correspondientes al segundo semestre del año 2025. El evento contó con la participación de Juan José Alonso, presidente de la Comisión de Asociados; Maximiliano Pita, gerente de la sucursal; Pablo Escudero, secretario de Relaciones con la Institución y el consejero zonal Hugo D’anunzio, quienes destacaron el rol social que cumple la entidad cooperativa en la comunidad.

Durante la ceremonia, Juan José Alonso explicó que la posibilidad de otorgar estos aportes económicos surge directamente del cumplimiento de los objetivos comerciales de la sucursal. Según detalló el directivo, estos logros permiten alcanzar un objetivo institucional superior que se traduce en un apoyo concreto para las instituciones del medio que demuestran representatividad y compromiso social. En esta oportunidad, el monto total distribuido fue de aproximadamente 3.015.000 pesos, una cifra que varía semestralmente de acuerdo con diversos parámetros de gestión medidos por el banco.

Por su parte, el gerente Maximiliano Pita subrayó que la selección de las entidades beneficiarias se define en el seno de la Comisión de Asociados, buscando siempre un grado de reciprocidad y un vínculo constante entre las instituciones y el banco. Pita señaló que, si bien la intención es alcanzar a la mayor cantidad posible de organizaciones, la complejidad de las necesidades actuales obliga a realizar una selección estratégica cada seis meses para atacar problemáticas puntuales.

Las instituciones distinguidas en esta ocasión fueron el Centro Vasco y una Cooperativa de Trabajo de Cuidadoras Domiciliarias. Los representantes de la colectividad vasca, agradecieron el aporte que será destinado íntegramente a la obra de su sede propia en calle Pedro N. Carrera 850, la cual ya se encuentra techada y con perspectivas de finalización para el presente año. En tanto, las integrantes de la cooperativa de cuidados informaron que el dinero se utilizará para la adquisición de camas ortopédicas, un paso fundamental en su proyecto de establecer una residencia propia para adultos mayores en la ciudad.

Hacia el cierre del encuentro, Pablo Escudero y Hugo D’anunzio coincidieron en definir al Credicoop como un “banco distinto” por su estrecha relación con las pequeñas y medianas empresas y su enfoque humano. D’anunzio destacó herramientas de cercanía como los denominados “cafecitos con socios”, donde se escuchan las inquietudes de los usuarios en contextos económicos difíciles, reafirmando el compromiso de seguir colaborando con la comunidad mientras se cumplan los objetivos institucionales de la entidad.

