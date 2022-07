El Banco de Tierras convoca a Sánchez por los terrenos usurpados

El Consejo Municipal del Banco de Tierras decidió convocar a una reunión al intendente Carlos Sánchez y al Asesor Letrado para que informen sobre las acciones iniciadas ante los casos de terrenos usurpados.

La edil Graciela Callegari (Todos), integrante del Consejo, dijo que “estas situaciones son demasiados notorias en cuanto al no cuidado de la tierra que el Municipio recibió por Plusvalía. Se acordó realizar una reunión con el Intendente y la Asesoría Letrada para saber cuáles son las acciones que el Departamento Legal ha iniciado al respecto o cuáles van a hacer. Los representantes del oficialismo estuvieron de acuerdo y se comprometieron a que sea lo más urgente posible porque corren los tiempos y estamos hablando de un tema extremadamente delicado”.

En cuanto a la licitación realizada para la venta de lotes de terrenos municipales para la construcción de viviendas a beneficiarios del Pro.Cre.Ar, indicó que “se nos informó que solo dos personas reunieron las condiciones para ser adjudicatarias y nos explicaron las razones por las que el resto no pudo acceder. También se nos dijo que es inminente la llegada del proyecto de ordenanza que apruebe la adjudicación”.

Respecto a los terrenos que no fueron adjudicados, expresó que “aparentemente se haría una nueva licitación, cuyos términos conoceríamos próximamente”.

Callegari contó que cuando uno de los adjudicatarios fue a ver el terreno “se encontró con la situación que estaba intrusionado, parte estaba ocupado por elementos de otro vecino. Le ofrecieron otro terreno, ya que había ofertado por dos, pero estaba usurpado, finalmente le habrían ofrecido un tercero”.

“Van a aparecer miles de casos”

Al ser consultada sobre si el Departamento Ejecutivo sabía de la usurpación de los terrenos, Callegari sostuvo que “dijeron que a lo mejor podían haberse equivocado cuando fueron a hacer la constatación”. En este sentido, se preguntó: “si el terreno es del municipio, cómo puede ser que haya una construcción y no lo sepa”. “El problema está a la vista, van a aparecer miles de casos”, advirtió.

Por otra parte, comentó que en el encuentro se dialogó sobre distintos desarrollos inmobiliarios que están ejecutándose y la necesidad de revisar la ordenanza de Plusvalía para hacerle algunos ajustes.

Además, se conversó sobre la posibilidad de citar “a otros actores de la sociedad en términos de cómo abordar la complejidad del problema de la usurpación de tierras en el distrito de Tres Arroyos”.

