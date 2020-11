El Banco en Claromecó, cerrado y con los cajeros sin dinero

El Banco Provincia de Claromecó no brindó atención al público el martes por tener al personal aislado por casos de Covid-19. Para la jornada de hoy, según plantearon desde la localidad balnearia a LU 24, no hubo información previa y tampoco se abrió la sucursal. Con el agravante, se señaló, de que los dos cajeros disponibles, no entregan dinero. Se aguardaba la solución a este inconveniente.

