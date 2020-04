El Banco Nación comenzará a atender el lunes a través de turnos

Virginia Goroso, contadora de la sucursal local del Banco Nación, aseguró que aún no está definido qué operaciones puntuales atenderá la entidad crediticia desde el lunes próximo, aunque admitió que se recibirá al público a través de un sistema de turnos que se podrán obtener desde la página del banco.

En cuanto a la atención brindada durante el fin de semana, tras las colas que se observaron en los bancos el viernes, aseguró que “el sábado sólo pagamos haberes a 29 personas, y el domingo a 12”.

Respecto a los pagos de hoy, indicó que se abonarán “asignaciones familiares y universales por hijo con DNI terminado en 0, asignación por embarazo con DNI terminado en 0, asignaciones de pago único en todos los casos, y pensiones no contributivas para DNI 8 y 9. Tendremos abierto hasta las 17 y por lo que se indicó hasta hoy, estaríamos abriendo el banco hasta el jueves inclusive”.

“Si llegáramos a abrir en forma completa se repetiría lo que pasó el viernes; una de las cosas que me preocupa es la renovación de plazos fijos, porque no renovamos desde el 20 de marzo, o quizá antes, con lo que probablemente haya 500 o 600 plazos fijos vencidos. Respecto de los cheques, el clearing viene normal; hay devueltos pero dentro de las posibilidades de cada uno, la gente los está cubriendo”, finalizó.

