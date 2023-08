El Bastón presidencial, nuevamente presente en Tres Arroyos

2 agosto, 2023

En la Cámara Económica en la mañana de este miércoles, se presentó Estanislao Julianes, en representación de Maestro orfebre Juan Carlos Pallarols, quien trajo nuevamente el bastón presidencial que el artista realiza en cada entrega del mando desde 1983.

En esta oportunidad, describió la historia que rodea al mismo, en una tarea que se realiza por todo el país, explicando e invitando a la población a participar del cincelado de la empuñadura y el regatón del mismo.

Según expresó el titular de la entidad empresaria local, Augusto De Benedetto al presentar al visitante, “este evento se enmarca dentro del espacio cultural que nos involucra a todos y que está también en la Cámara Económica”.

Julianes, por su parte, describió y presentó el modelo que Pallarols hizo en 1982, el que se entregó en el retorno a la Democracia, momento en el que el orfebre decidió que la población cincelara el mismo.

“Esto tuvo una gran repercusión por lo que nos hemos dividido; Juan Carlos está ahora en Corrientes, y yo estoy aprendiendo una tarea docente que no es lo mío; nos invitan y estamos coordinando las ciudades, donde se pueden visitar cinco o seis escuelas para que conozcan las características del bastón”, sostuvo.

“Juan Carlos quiso hacer el bastón, nadie le pidió que lo haga; antes del 76 se compraba en una joyería en Buenos Aires, pero él hizo un diseño del bastón, que tiene 24 flores de cardón, porque son 24 provincias y hay 3 pimpollos que representan a Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur”, dijo.

“Está hecho en madera de urunday, que se rompe pero no se dobla, es noble, resistente y brilla por sí misma”, dijo respecto a la pasión, la vocación y al amor a la patria que debe poner el presidente que lo reciba y también explicó que “la madera no se contagia de otras maderas que estuvieran apolilladas”.

Tras la conferencia, Julianes se dirigió al Colegio Holandés para exhibir el bastón ante los alumnos.

