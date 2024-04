El baúl de los avisos – Escribe: Omar Eduardo Alonso

9 abril, 2024

Por varias razones el aviso que se adjunta, de fines de la década del 20, de una empresa de transporte, merece algunas consideraciones. Una de ellas es que se publicitan servicios hacia Bahía Blanca e intermedias, exclusivamente.

Por alguna razón no se incluían viajes hacia el puerto Quequén-Necochea que es una salida casi natural de la producción agropecuaria de toda esta zona.

Más curioso aún si se tiene en cuenta que el trazado del sistema ferroviario fue diseñado por los ingleses favoreciendo, precisamente, la salida de la producción por Bahía Blanca, cuyo puerto también gestionaban.

Intencionalmente la línea ferroviaria entre nuestro distrito y Necochea concluía en Energía y se desviaba hacia Lobería, de modo que no se favorecía la llegada del tren hacia el puerto marítimo. Ergo, se supone que quedaba un vacío prestacional muy importante para el transporte por camiones.

Otra. Es interesante que se promocionaba la utilización de camiones Internacional, una marca muy común no solo en esa época sino hasta la década del 60 aproximadamente.

Actualmente es casi imposible encontrar vehículos de esa marca en las calles de Tres Arroyos, como no sea la vieja camioneta o chatarra que puede verse abandonada en calle Passo. (foto) Un tercer detalle del aviso es el volumen de carga que se publicita: 50 mil kilos por viaje.

Es raro que las unidades de aquella época tuvieran esa capacidad. Hacia las décadas de los 50 y 60 era frecuente que los camiones pudieran trasladar entre 20 y 25 mil kilos, según marcas y modelos.

La evolución posterior ha multiplicado esas cifras de manera considerable como puede verificarse en la actualidad. Como se ve, es interesante a veces detenerse en los contenidos de aquellos avisos publicitarios de tiempos lejanos, permitiendo contrastarlos con otros datos de la realidad.

