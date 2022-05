“Bazar El Mundial” fue noticia nacional en Infobae

18 mayo, 2022 Leido: 2940

Un informe sobre la historia de nuestro Bazar El Mundial fue reflejado con una generosa nota en el portal de noticias Infobae. La autora es la periodista Marcela Vázquez, quién en diálogo con LU24 dijo: “soy muy amiga de la familia Godoy, de Luis y Daniela, donde él fue muchos años empleado de la firma, y en una fiesta familiar tuve el placer de compartir la mesa con Juan Carlos y Norma y me contaron la historia del bazar y me fascinó, y me pareció muy interesante que se sepa. Así fue que le presenté mi proyecto a la directora de Infobae, y le interesó la idea de publicarla”.

Marcela Vázquez, hace un tiempo también escribió sobre lo sucedido en nuestra Villa Balnearia y conocido como “La masacre de Claromecó”, “estuvimos visitando Tres Arroyos para recopilar testimonios para mi libro, estoy escribiendo esta terrible historia, y debo agradecer profundamente a la gente de Claromecó y Tres Arroyos por abrirme sus puertas como si me conocieran de toda la vida, y aportarme sus testimonios e historias tan importantes para llevar adelante mi proyecto”, también está elaborando un documental al respecto con información judicial oficial sobre el caso.

Volver