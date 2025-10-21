El BID aprobó préstamo de USD 500 millones para mejorar atención sanitaria a jubilados y pensionados

21 octubre, 2025

El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) autorizó un Préstamo Basado en Resultados de 500 millones de dólares destinado a fortalecer la atención sanitaria de los jubilados y pensionados afiliados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).

Esta iniciativa busca impulsar mejoras en la calidad de los servicios médicos y sociales, con impacto sobre la experiencia de casi 5,4 millones de afiliados.

Según comunicó el BID, el programa tiene el propósito de optimizar las políticas existentes para la atención integral de enfermedades crónicas y ampliar el acceso a tratamientos oncológicos.

Además, contempla una extensión en la cobertura de servicios de cuidado para personas con dependencia funcional y un avance en la sistematización del uso de información generada por los sistemas institucionales como herramienta para la gestión pública.

Entre las metas del plan aprobado se encuentra aumentar la cobertura para hipertensión, diabetes y enfermedad renal, además de reducir los tiempos de espera en intervenciones quirúrgicas vinculadas a cáncer de mama y colon.

El préstamo también favorecerá el acceso a servicios de cuidado para personas con dependencia funcional, abonando a un modelo integral de atención para la población beneficiaria, como señaló INSSJP en su informe técnico.

De acuerdo con su estructura financiera, el préstamo tendrá un plazo de amortización de 25 años, junto a un período de gracia de 5,5 años y una tasa de interés ajustada sobre el índice SOFR.

El INSSJP, conocido popularmente como PAMI, es reconocido como uno de los mayores prestadores de soluciones de salud y asistencia social en el país.

El titular del BID, Ilan Goldfajn, dijo recientemente: “El año que viene tenemos la idea de tener una programación significativamente más robusta de lo que tenemos este año en proyectos de inversión”, considerando que el organismo ya había aprobado este año desembolsos por unos USD 4.000 millones que aún no se han concretado.

Con información de infobae.com

