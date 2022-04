El bisabuelo de Héctor Somovilla, testigo de la “Rebelión de los Braceros” en Cascallares

Héctor Somovilla habló con LU 24 respecto a la denominada “Rebelión de los Braceros”, ya que su bisabuelo fue una de las personas que firmó el acuerdo en su momento para poner fin a la extrema situación que arrojó varias víctimas, y que podría estar relacionado con los restos hallados en un campo en cercanías de Cascallares.

“Mi bisabuelo, muy menor se crió con otras personas y no teníamos mucha historia, y pude hallar la noticia de su fallecimiento en el diario La Voz del Pueblo; sin querer, luego me encuentro con una revista Todo es Historia, respecto a “la otra semana trágica” denominada así porque se produjo en diciembre de 1919 el hecho en la localidad de nuestro distrito, siendo que la primera “semana trágica” se había desarrollado en enero de ese mismo año”, dijo.

Explicó además que “leyendo ese artículo en esa revista me encuentro con que mi bisabuelo firmó el acta cuerdo en su momento entre la Federación Agraria y la Unión de Trabajadores y Obreros, y en ese acuerdo firmaba en representación de los obreros, a Donato Somovilla, mi bisabuelo que en ese entonces tenía 20 años, me lo encuentro leyendo, mi familia nunca había dado datos de la militancia gremial y que había pasado lo sucedido el 16 de diciembre en Tres Arroyos, conflicto que se resuelve pacíficamente, a través de la intervención de ciudadanos para pagar las costas y dejar libres a cien obreros que estaban presos en Tres Arroyos, motivo central del reclamo”.

“Esto nunca se supo en mi familia”

“Esto nunca se supo en la familia, y a raíz del artículo me interesé, estuve en contacto con Pancho Torremare que me ofreció su dossier de investigación, y luego en la localidad misma recogí testimonios de algunos pobladores, que recordaban que sus padres no los dejaban ir a jugar porque supuestamente eran enterratorios comunes; caminamos esos terrenos y nos posicionamos donde esa gente recordaba que había movimientos de tierra y fueron aportados a la Facultad de Ciencias Sociales, y les interesó mucho a la carrera de Arqueología; eso se desarrolló en 2019 en el marco del Centenario de ese acontecimiento, incluso propuse hacer un acto para visibilizarlo, algo que no se terminó de contar, se pudieron encontrar cuerpos cuando la gente iba a trabajar”.

“Más de 250 detenidos, 5 muertos, 6 heridos graves y decenas de personas heridas”

“La mayoría de los inmigrantes eran sirio-libaneses, por lo que algunos desconocían lo sucedido por el idioma pero fueron en defensa de la masa, en la revista se hace diferencia a más de 250 detenidos en Cascallares y cita 5 muertos, 6 heridos de bala gravemente y decenas de heridos, y hace referencia a quienes murieron en ese vagón de tren rumbo a Bahía Blanca para ser juzgados”,agregó.

“Felicito a quienes hicieron público el hallazgo”

“Yo felicito a los dueños del establecimiento que hicieron público este hallazgo”, dijo Somovilla, y agregó que “independientemente de cuál sea el resultado de la investigación que la gente denuncie estos hallazgos, hay sitios privados en los que no se puede acceder, y en lo personal cuando encontré esta noticia justifica mis orígenes y estar siempre involucrado en de luchar por todos los derechos humanos, y ahí andaba mi bisabuelo en 1919”.

