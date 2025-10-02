El bloque de concejales de Unión por la Patria rechaza la eliminación del régimen de Zona Fría en Tres Arroyos

2 octubre, 2025 0

El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante para expresar el rechazo a la intención del presidente Javier Milei de derogar, a través del Presupuesto 2026, la Ley de Zona Fría que beneficia a miles de hogares bonaerenses.

En el caso de Tres Arroyos, la medida tendría un impacto directo y gravísimo: la totalidad de los usuarios residenciales perderían el 30% de descuento en sus facturas de gas, mientras que los sectores más vulnerables dejarían de percibir el 50% de reducción que hoy les permite calefaccionar sus hogares y llegar a fin de mes.

Desde el bloque recordaron que la Ley 27.637, vigente desde 2021, reconoció una realidad climática concreta: el sur de la Provincia de Buenos Aires tiene temperaturas similares a las de la Patagonia, lo que genera un consumo de gas mucho mayor que en otras regiones. “No es un privilegio, es un derecho que se conquistó con justicia y que permitió dar alivio a miles de familias, jubilados, pensionados, beneficiarios de programas sociales, trabajadores con salarios mínimos”, señalaron.

“Quitar la Zona Fría significa encarecer la vida cotidiana de todos los tresarroyenses, reducir el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones ya deterioradas y poner en riesgo el acceso a un servicio básico como la calefacción. Es un retroceso que golpea directamente a nuestras familias y a nuestra comunidad”, remarcaron los concejales de Unión por la Patria.

Finalmente, pidieron a los legisladores nacionales que voten en contra de este artículo en el Congreso y ratificaron el compromiso de defender los derechos de los vecinos y vecinas de Tres Arroyos frente a las políticas de ajuste del gobierno nacional.

Volver