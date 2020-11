El bloque de Juntos por el Cambio chavense repasa su año legislativo

25 noviembre, 2020 Leido: 22

Desde el Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio del Concejo Deliberante de Adolfo Gonzales Chaves emitieron un comunicado titulado “Deseo sin acción es ficción; deseo con acción es realización”, para “contarles a los vecinos del distrito algo del trabajo que hemos realizado en estos meses. En un año que es atípico para todos y difícil, pero nosotros seguimos trabajado para mejorar el distrito”.

El texto indica asimismo que “todavía nos falta mucho por hacer, por eso quedamos a disposición de todos los vecinos del distrito”. Y lo firman Ethel Del Lujan Diez, Gustavo Checchia, Germana Bonavetti y Carlos Echayre.

Proyectos de Resolución:

– Beneplácito al Proyecto de Ley de Derecho y Garantías para las personas víctimas de delitos.

– Cumplimiento Ordenanza N°2.315 (Evitar tránsito pesado).

– Solicitar aprobación Ley Yolanda (Capacitaciones a funcionarios públicos sobre sustentabilidad ambiental).

– Declara interés municipal al centenario del diario local “El Nuevo Heraldo”.

– Repudió a las restricciones de tránsito en el distrito

Proyectos de Comunicación:

– Incorporar precios cuidados productos para celíacos.

– Planta de agua Estación Vásquez.

– Reparar ingreso de ambulancias al Hospital.

– Permitir el ingreso de transporte de cargas y paquetería.

– Testeos masivos.

– Repudio a la intervención y posible expropiación de la empresa Vicentín (Defensa a la propiedad privada).

Proyectos de Ordenanza:

– Ley Presupuesto mínimo de adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

– Programas de capacitación y formación integral de deportistas contra la violencia.

– Doble sentido calle Gallo (De la Garma).

– Derecho de construcción.

Proyectos de Decreto:

– Informe mensual Área vial.

– Incorporar nomas al funcionamiento interno Honorable Concejo Deliberante (Comisiones y sesiones virtuales).

Notas:

– Al Secretario de Obras y Servicios públicos solicitando informe sobre el estado de las viviendas de los barrios municipales.

– A la Secretaria de Salud, equipo de protección personal y asignación estímulo a profesionales de salud.

– Al Director de Producción (Diagnóstico y Solución a la problemática de los comerciantes locales afectados por el aislamiento).

– Al Secretario de seguridad (controles Juan E. Barra).

– Al Contador solicitando órdenes de pago faltante en la rendición de cuentas.

En conjunto con los otros Bloques:

– Declarar interés municipal la obra literaria “Vidas Invisibles”.

– Declarar interés municipal la Orquesta Escuela de Adolfo Gonzales Chaves.

Además:

– Gestión DIGESTO PÚBLICO ON LINE para que todos los ciudadanos tengan acceso a la ordenanzas municipales.

– Adhesión a la Ley Cambio Climático.

– Proyecto de Bacheos.

– Encuesta COVID19 elevamos a Provincia. Diagnóstico de situación salud/concejo escolar.

– Solicitud reunión con el Intendente municipal.

– Gestión IFE.

– Reunión con SubComisario, más controles Zona Monoblocks y puesto de control en Juan E. Barra.

– Denuncias ante el Tribunal de cuentas:

– Políticas de pago desigual a proveedores.

– Violación de principio de control municipal.

– Contratos sobre labores injustificadas.

– Mantenimientos y reparaciones declaradas no condice con los hechos.

– Continúan figurando de libre disponibilidad los recursos afectados.

– Delicado estado con situación financiera del Distrito.

– El estado de los establecimientos educativos no refleja el uso adecuado del fondo de redistribución Educativa.

– Comunicado repudiando hechos vandálicos (Roturas de silobolsa).

PROYECTOS EN COMISIÓN PARA SU EVALUACIÓN:

Proyecto de Ordenanza:

– Creación área municipal Zoonosis (responsable coordinar para garantizar salubridad pública).

– Crease “Programa de equilibrio poblacional de animales urbanos” (Castraciones masivas, gratuitas, sistémicas, extendidas y abarcativas).

– Tenencia responsable de mascotas.

