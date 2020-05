El camionero enojado porque fumigaron su cabina aseguró que “exploté por las cosas que pasan en la ruta” (video)

Oscar Marcelo Letlerk, camionero oriundo de Chascomús, se transformó en el protagonista de un video viralizado en esta zona porque al llegar a Tres Arroyos desde Necochea por la ruta 228, se le hizo un control que incluyó una polémica desinfección del interior del habitáculo de su rodado. Tras relatar que bajó de la unidad para que una mujer le tome la temperatura y los datos, y entregar su DNI, observó que “un muchacho que fumigaba con una mochila en la espalda mojó todo dentro de la cabina. En ningún momento me pidieron permiso, ni siquiera lo vi. No sé si es el protocolo que él tiene o si lo hizo sin querer, pero me mojó la comida, el celular, todo. Gracias a Dios no se rompió nada, pero este es un camión electrónico, y tiene el enchufe de la computadora, que si se sulfata puede generar desde un accidente a la rotura de cualquier parte del vehículo, además de ser carísimo”.

“Todos los días cada 100, 150 km paso controles, y siempre colaborando porque es la mejor forma de seguir rápido, y nunca me pasó esto. Yo por fuera estoy de acuerdo con que fumiguen lo que quieran, pero dentro del camión vivo yo. Yo después entré a la ciudad, estuve en contacto con gente, de lejos pero estuve. ¿De qué sirve que fumiguen la cabina si el virus lo puedo llevar yo?”, se preguntó.

Letlerk insistió en que para él es importante que haya controles, pero “capacitando a la gente que los hace”. No obstante, admitió que su video “fue una explosión de todo lo que viene pasando en las rutas, tenemos dificultades para conseguir baños, comida, ducha. Pasan cosas terribles todos los días y nadie nos apoya ni nos da una mano”. En este sentido, reclamó que el Sindicato de Camioneros “que moviliza gente e incluso les da de comer, podría poner un contenedor cada 200 km para que podamos darnos una ducha, y con una despensita para comprar algo que necesitemos”.

