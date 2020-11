El Camping de ACA en Claromecó inicia mañana su temporada estival

30 noviembre, 2020 Leido: 78

Matías Molió, encargado del camping de ACA en Claromecó, anunció que desde mañana se pondrá en marcha la temporada estival 2020/21 con una gran cantidad de consultas. “Todavía no tenemos precios, no han sido confirmados por el Automóvil Club Argentino, pero la gente ya nos manifiesta ganas de reservar. Hemos recibido muchas consultas sobre todo a partir del 8 de diciembre, bastante antes de lo habitual”, aseguró.

El camping ofrece, además de parcelas, los dormis que hasta esta temporada disponían de ropa de cama. Pero por razones de protocolo, este año ya no se podrá brindar ese servicio, al mismo tiempo que el desayuno se deberá consumir en el lugar de acampe, ya que no se habilitarán espacios de uso común con ese fin. “Con respecto a los baños, las duchas se deberán usar con un sistema de turnos por familia, y estimamos que va a ser un poco más difícil de manejar. En cuanto a la ocupación, trabajamos habitualmente con un 80% de la capacidad de los dormis y un 30 a 40% en parcelas, con lo cual con el aforo del 50% estaríamos bien. Suponemos que vamos a recibir más gente porque el de Luz y Fuerza no va a abrir, así que nos repartiremos el público entre el camping de Dunamar y nosotros”, sostuvo.

Los precios oscilarán, estimó Matías, en alrededor de 1900 a 2000 pesos la parcela para una familia de cuatro personas, y unos 2700 los dormis.

