El camping de Dunamar y una temporada que arrancó más temprano que nunca

4 noviembre, 2021 Leido: 73

El camping de Dunamar es una de las propuestas turísticas más atractivas para el alojamiento en contacto con la naturaleza. Y en este aspecto, su titular, Alejandro Burgauer, aseguró que teniendo en cuenta la afluencia de visitantes del fin de semana largo de octubre, es probable que el espacio tenga demanda también para el 20 y 21 de noviembre. “Este año, ya desde el 1 de octubre estamos recibiendo una cantidad de gente que históricamente nunca hemos recibido. Y el verano pasado fue muy bueno, aun con una presencia menor a la esperada de turistas para el Carnaval, la demanda fue muy importante. Y para esta temporada, de mantenerse todo bien, Claromecó va a tener muchísima gente”.

En cuanto a protocolos sanitarios, Burgauer recordó que el año pasado hubo medidas específicas para el uso de espacios comunes, como los baños y la administración. “Se estableció el control de una persona en forma permanente y horarios de uso de los baños, y eso vino bien para ordenar el manejo de esos sectores, por lo que en principio nuestra idea es mantener esos protocolos. No nos han llegado nuevas recomendaciones pero es importante que tengamos cautela”, sostuvo Burgauer.

El camping no está parcelado pero tiene capacidad para entre 150 y 180 grupos de personas, y los valores para el alojamiento en temporada alta, aún no prefijados según indicó el entrevistado, oscilarán en un 40 a 50% más que la temporada anterior, en función de los cálculos que sobrevengan en torno a costos de personal, gas y electricidad.

Volver