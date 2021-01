El Camping Médano 40 y una temporada atípica en Balneario Orense

11 enero, 2021 Leido: 314

“Es una temporada atípica pero igual viene linda” dijo a LU 24 Federico Furze, propietario del Camping Médano 40 de Balneario Orense, quien fue consultado al respecto.

“Hay mucho menos movimiento que en otras temporadas, el grueso se da en el fin de semana, y en la playa, pero en los hospedajes está muy quieta la cosa”, expresó, y dijo que “hubo una gran cantidad de consultas durante noviembre, que no nos dejaban abrir, siguen algunas consultas pero luego, a la hora de llegar, hay poca gente, estamos trabajando a un 30 % del 50% de ocupación con que se trabajaba antes”.

“La gente que llega, llega muy bien; todos tuvimos un año donde nos educaron como convivir con el barbijo y la distancia social, las usan todos y a conciencia; se cumplen las normas sanitarias indicadas, los quinchos de uso común no están abiertos, como el uso de barbijo y la distancia social, aunque no es necesario hacer el distanciamiento de parcela por medio porque tenemos mucha distancia entre una y otra, y en los vestuarios no se pueden afeitar, no se pueden lavar los dientes, pero la gente convive en su espacio común, con su familia, y la pasan bárbaro”, manifestó Furze.

“Las consultas se realizan mayormente por Whatsapp, y por Google Maps, dijo. Para quienes deseen realizarlas, el teléfono del Camping Médano 40, es el 2983-359359.

Volver