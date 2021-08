El CAS Fortín Machado entregará hoy donaciones por 82.190 pesos

10 agosto, 2021

Sandra Gancedo, del CAS Fortín Machado, dialogó hoy con LU 24 para difundir aspectos de la labor de servicio de la entidad, que hoy estará entregando en su sede donaciones por valor de 82.190 pesos.

“Ahora que podemos movernos un poco más hemos puesto las comisiones internas a realizar una actividad grupal por mes para generar fondos, así que para nosotros, después de un año de no poder hacer ninguna donación ni colaboración, con el locro del 9 de Julio y las pizzas ‘casilistas’ de este sábado, vamos a poder entregar hoy, en nuestra sede, elementos didácticos para Educación Física a varios jardines y primarias rurales, y una pava eléctrica para la Escuela 24, que está en obra de gas y no tenía ningún elemento para calentar agua. Para la Secundaria 9 donaremos un equipo de bafles para las clases de educación física al aire libre, y entre otras excepciones que hemos hecho, porque habitualmente no hacemos este tipo de donaciones, le cedimos a la Biblioteca Ingenieros un huevo de Pascuas para que pudieran hacer una rifa”, describió.

Gancedo manifestó que son 100 los integrantes de la entidad de servicio, pero pocos los que están activos por la pandemia “aunque muchos trabajan de manera no presencial, porque por ejemplo ahora estamos organizando una rifa para un cordero móvil y ellos venden por teléfono. El resto de las propuestas las vamos armando por grupos, unos cocinan, otros entregan”.

Para septiembre, finalmente, anticipó que habrá venta de empanadas.

