El CAS Fortín Machado entregó el premio Sarmiento

18 septiembre, 2025 0

En instalaciones del Club Social, donde habitualmente el CAS Fortín Machado, entidad de servicio de nuestra ciudad, realiza sus reuniones , en la noche de este jueves se realizó la entrega del premio Sarmiento, tradicional acto de entrega de distinciones a docentes y profesores que han cumplido una destacada trayectoria en la enseñanza.

El premio, la medalla de Domingo Faustino Sarmiento fue para cinco docentes que asistieron acompañados por familiares y amigos: fueron Alcira Lembi, Mario Rosa Folguera, Adriana Corral, María Aurelia Echegoyen y Jorge Eduardo Clerch.

El acto comenzó con las estrofas del Himno Nacional Argentino, luego hubo palabras de bienvenida del presidente de la institución, Gustavo Rodera.

la integrante del Club Paola Ferretti se refirió a la trayectoria de Domingo Faustino Sarmiento y seguidamente se entregaron las distinciones a los galardonados.

Volver