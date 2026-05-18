El CAS Fortin Machado hará un Locro Patrio este lunes

18 mayo, 2026 0

Este lunes 25 de Mayo, el CAS Fortín Machado de nuestra ciudad ofrecerá su tradicional locro patrio que elabora anualmente y es siempre muy bien recibido por la comunidad por el fin solidario que favorece a las escuelas del distrito.

El tradicional plato llega a la mesa con ingredientes de primera calidad y el delicioso sabor que generan los cocineros de la institución.

El valor de la generosa porción se fijó en 18.000 pesos y se entregará en Sarmiento 420 a partir del mediodía. A la vez se podrán adquirir pastelitos a un valor de 10.000 por docena o 6.000 la media docena. En lo posible, interesados llevar envases y reservar llamando al teléfono 2983 388818.

Volver