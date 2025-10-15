El CAS Fortín Machado prepara su tradicional Fiesta de la Cerveza

Este sábado, desde las 21:30 en la Sociedad Italiana, se realizará una nueva edición —la número 34— de la tradicional Fiesta de la Cerveza organizada por el CAS Fortín Machado, un clásico que combina gastronomía, música, sorteos y un fuerte espíritu solidario. Para saber más, Gustavo Rodera, presidente de la institución, conversó con LU 24 para comentar los preparativos previos.

Rodera destacó que “las entradas vienen muy bien, quedan las últimas a la venta y esperamos agotar todo en estos días”. El valor es de 50 mil pesos, con todo incluido: cena completa, cerveza tirada libre durante toda la noche —gentileza de Maltería Quilmes—, y la animación musical de DJ Bruno Chiquette.

Además, habrá sorteos especiales con premios de Venecia Viajes y una bicicleta como sorteo final.

Rodera subrayó que el evento “no solo es una oportunidad para disfrutar, sino también para colaborar con los proyectos educativos que impulsa el club”, ya que los fondos recaudados se destinan a escuelas del distrito.

Las entradas pueden adquirirse en el teléfono del club (2983-388818) o en Car Store, en Viamonte y San Martín.

Como siempre, desde la organización recordaron la importancia de conducir de manera responsable, y para quienes elijan disfrutar de la cerveza, habrá remises disponibles durante la madrugada.

Por último, Rodera anticipó otro evento solidario: el 31 de octubre se sorteará un Cordero Móvil a beneficio del Jardín N° 913, con números a 500 pesos, cuya entrega será el 1° de noviembre en la sede del club, Pellegrini al 100.

