El casco de ventilación no invasiva resultó un éxito: evita la intubación en un 60% de casos

La empresa argentina Ecleris, especializada en equipamiento médico, desarrolló un sistema de ventilación no invasiva para pacientes de COVID-19, que consiste en un casco que puede reemplazar en muchos casos el uso de respiradores mecánicos. Marcos Ledesma, médico integrante de la empresa, dijo hoy a LU 24 que “este dispositivo es una instancia intermedia antes de llegar al respirador. Hay pacientes en los que la bigotera y la mascarilla no funcionan porque no les da el oxígeno suficiente, y terminan intubados en terapia intensiva. Sin embargo, con estos cascos, que suministran oxígeno con presión positiva y eso le ayuda al paciente a respirar inflándole los pulmones, se evita este problema en un 60% de los casos”.

Hay más de 2200 unidades de estos cascos instalados en el país, y con un costo accesible. Según indicó Ledesma, “tener un paciente dormido en terapia intensiva para ser asistido por un respirador y con todos los aspectos a cubrir, tiene un costo de 100.000 pesos diarios. Estos cascos son mucho más accesibles y se pueden reutilizar con varios pacientes”.

La escafandra es transparente, liviana –pesa 600 gramos- y los pacientes que los necesitan pueden incluso retirárselos para comer, y mantenerse comunicados con su familia mediante el teléfono. Además facilita la salida de los pacientes de terapia como complemento posterior del respirador.

